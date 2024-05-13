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Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi Türkiye Şampiyonu

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Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Sivas'ta düzenlenen Halk Oyunları Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Düzenlemeli Dal'da 93,42 puan alarak Türkiye Şampiyonu oldu. Denizli'nin gururu olan ekip, uzun soluklu ve özverili çalışmalarının meyvesini topladı. Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, başarıdan dolayı ekibi ve destek verenleri kutladı.

Halk Oyunları Okullar Türkiye Şampiyonası'nda Sivas'ta sahne alan Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ekibi, Düzenlemeli Dal'da 93,42 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Federasyonu'nun 2023-2024 yılı faaliyet takviminde yer alan Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası 11-12 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta yapıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gelen şampiyon ekipler, kendi yörelerine ait oyunları sergileyerek izleyenlere görsel şölen yaşattı. Yarışmada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları Topluluğu, düzenlemeli dalda 14 takımla yarışarak Denizli'yi temsil etti. Halk Oyunlarında taraflı tarafsız herkesin ayakta alkışladığı performansları ile takdir kazanan Denizli 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, geçtiğimiz yıllarda üst üste elde ettiği Türkiye Şampiyonluğu başarısını bu yıl da tekrarladı. Uzun soluklu ve özverili çalışmalar sonucunda; önce il yarışmalarında, ardından Gruplarda Şampiyon olan Denizli temsilcisi, Sivas'taki finallerde de aynı üstün performansı sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu.

"Halk oyunları ekibimizle bir kez daha gurur duyduk"

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin Türkiye Şampiyonu olmasıyla Denizli'nin haklı bir gurur yaşadığını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Antrenör Ömür Günay'ı arayıp elde edilen başarıdan dolayı kutladı. Hedefe giden yolda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Halk Oyunları topluluğunun gecesini gündüzüne katarak çok çalıştığını söyleyen İlman, bu başarının gelmesinde onlara desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerine ve okul idarecilerine teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi 15 Temmuz Gençlik Türkiye Denizli Spor Spor Haberler

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