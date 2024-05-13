Üye Girişi
Haberler

Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Yarışlara 19 ilden 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti. Dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri verildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışlara 19 ilden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

Foça Mahallesi Çalış sahilinde organize edilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Bitiş çizgisinde fenalaşan bazı sporculara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) müdahalede bulundu.

Dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları ise şöyle:

Genç erkek:

1- Mert Derin (Mev Koleji Özel İzmir Bornova Anadolu Lisesi)

2- Ali Süer (Özel Antalya Lara Bahçeşehir Anadolu Lisesi)

3- Ege Kızılelma (Özel Bornova Okyanus Anaoldu Lisesi)

Genç kız:

1- Cemre Civelek (Özel Era Eğitimde Rasyonel Açılım Anadolu Lisesi)

2- Rüya Coşkun (Özel Balıkesir Pusula Fen Lisesi)

3- Gülşin Yılmaz (Özel Antalya Mustafa Kemal Anadolu Lisesi)

Yıldız erkek:

1- Arda Çandar (General Kemal Balıkesir Ortaokulu)

2- Utku Çakır (Özel Balıkesir Sınav Ortaokulu)

3- Batuhan Ayhan (Özel Yeni Balıkesir Kaplan Mıdık Ortaokulu)

Yıldız kız:

1- Berra Çolak (Özel Yediiklim Bengi Koleji Ortaokulu)

2- Aliye Defne Metin (Özel Yediiklim Bengi Koleji Ortaokulu)

3- İsra Nil Kurt (Mithatpaşa Ortaokulu)

Kaynak: AA / Spor

Spor Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Restoranda suyun fiyatını gören yaşlı adam cinnet getirdi

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 14 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 14 Mayıs burç yorumları nedir? Kişisel farkındalık nasıl artırılır? Farkındalığı artırmak için neler yapılabilir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 13-16 MAYIS | A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! ZTK maçı ne zaman oynanacak? #9917 Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Kurban Bayramı'nda hangi sureler okunur? Kurban arefesinde hangi sureler okunur? SARILIK NEDEN OLUR? Sarılık belirtileri neler, nasıl geçer? 20 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman 2024? MEB'den Öğretmen Ataması Takvimi #128197 Sözlü sınav ve mülakat tarihleri ne zaman başlıyor? İDRAR YOLU ENFEKSİYONU NEDEN OLUR? İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri neler, ne iyi gelir? Şanlıurfa Usulü Beyti Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da bugün ne yapıldı? Survivor All Star 2024 112. Bölüm Tanıtımı! #128250 112. Bölüm tanıtımı yayınlandı mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Mayıs ayı FED faiz kararı ne olur? Akika kurbanı nedir? Akika kurbanı etini kimler yer? KAN DONDURAN OLAY! Sultanbeyli'deki şantaj ve tecavüz olayı ne? Hakan Kurtaş kimdir? Hakan Kurtaş kaç yaşında, nereli? "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin Cem Murathan'ı kim?
Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık

Özel'in Arapça tabela çıkışına Şahan Gökbakar'dan tepki: Bu ülkeye yapılmış en büyük haksızlık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title