Muğla'da düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Triatlon Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Okul Sporları Federasyonu ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle yapılan yarışlara 19 ilden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

Foça Mahallesi Çalış sahilinde organize edilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında mücadele etti.

Bitiş çizgisinde fenalaşan bazı sporculara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) müdahalede bulundu.

Dereceye giren sporcular ve takımlara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları ise şöyle:

Genç erkek:

1- Mert Derin (Mev Koleji Özel İzmir Bornova Anadolu Lisesi)

2- Ali Süer (Özel Antalya Lara Bahçeşehir Anadolu Lisesi)

3- Ege Kızılelma (Özel Bornova Okyanus Anaoldu Lisesi)

Genç kız:

1- Cemre Civelek (Özel Era Eğitimde Rasyonel Açılım Anadolu Lisesi)

2- Rüya Coşkun (Özel Balıkesir Pusula Fen Lisesi)

3- Gülşin Yılmaz (Özel Antalya Mustafa Kemal Anadolu Lisesi)

Yıldız erkek:

1- Arda Çandar (General Kemal Balıkesir Ortaokulu)

2- Utku Çakır (Özel Balıkesir Sınav Ortaokulu)

3- Batuhan Ayhan (Özel Yeni Balıkesir Kaplan Mıdık Ortaokulu)

Yıldız kız:

1- Berra Çolak (Özel Yediiklim Bengi Koleji Ortaokulu)

2- Aliye Defne Metin (Özel Yediiklim Bengi Koleji Ortaokulu)

3- İsra Nil Kurt (Mithatpaşa Ortaokulu)