Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor: 5 terörist teslim oldu
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
09.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:05
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'da çözülmeler sürüyor. Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 5 terörist Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
(İHA)
Kaynak: İHA