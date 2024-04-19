Bitlis'te PKK Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK terör örgütüne yönelik Tatvan ilçe kırsalında "Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen faaliyette toprağa gömülü vaziyette 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 353 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el telsizi, 1 adet telsiz kablosu, 1 adet telsiz anteni, 1 adet telsiz bataryası, 1 adet telsiz kulaklığı, 4 adet pil bloğu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış olup diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS