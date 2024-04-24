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PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak İstanbul'da yakalandı. Çakmak'ın terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu, terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlularından Saim Çakmak'ı İstanbul'da yakaladı.

MİT'ten uzun süreli takip

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Saim Çakmak'ı uzun süredir takip ediyordu. En uygun zamanda MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı. Terör örgütüne yönelik yürütülen hassas operasyon neticesinde yakalanan Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çakmak'ın, terör örgütünün yurtdışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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