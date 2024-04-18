Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele faaliyetleri hedef alındı

"Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracın ve polis memuru eşinin görev yerinin bildirilerek hedef haline getirildiği"ne ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" hesabıyla, "Bitlis Emniyet Müdürünün terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru eşinin görev yerini bildirerek hedef haline getiren paylaşımlarda bulunduğu" tespit edilen V.K. ile bilgi aktarımı yapan polis memurları S.B. ve O.Z'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Bitlis Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 polis, Bitlis Adliyesi'ne getirildi.

13 Nisan'da sosyal medya platformu X üzerinden "BombacıMülayim01" isimli hesapla söz konusu paylaşımlarda bulduğu tespit edilen Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. ile bilgi paylaşımı yapan Bitlis'te görevli polis memurları S.B. ve O.Z. gözaltına alınmıştı.