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Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(ANKARA)- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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