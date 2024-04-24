Üye Girişi
Haberler

İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyal ve yasak yayınlar da ele geçirildi.

İzmir'de eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İZMİR - İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına sabah saatlerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise adreslerde olmadığı tespit edildi. Çok sayıda dijital materyal ile 4 adet yasak yayına en konulan operasyonda firari 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Güvenlik İzmir Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı kapalı mı, neden kapalı? Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları yasak mı? Samsun Belediyesi hangi parti? Samsun Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne zaman görüşecekler? Buket Dereoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buket Dereoğlu kaç yaşında, nereli? Buket Dereoğlu biyografisi! Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayında neden kavga etti? Kavganın sebebi ne? Borsa bugün kapalı mı? 24 Nisan Çarşamba bugün borsa açık mı, saat kaçta açılacak? Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Semih'in sakatlığı bitti mi? Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yüksek lisansı sahte çıktı! Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Yüksek lisansı sahte mi çıktı? Erinç Sağkan kimdir? Halk Tv konuğu Erinç Sağkan kaç yaşında, nereli? Erinç Sağkan biyografisi! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız istifa etti mi? Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli? Hıdırellez nedir? Hıdırellez günü ne yapılır? Hıdırellez kutlamak günah mı? Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda ne oldu? Metrolar çalışıyor mu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı seviyesi yüzde kaç? Kocasını terk edip üvey oğluyla kaçtı! Üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title