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Aydın'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi polis tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonrasında FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan A.G isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan sorgulama sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Nazilli Aydın Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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