Aydın'da Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi polis tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Amirliği (TEM) ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sonrasında FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olan ve hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan A.G isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Yapılan sorgulama sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN