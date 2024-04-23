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Kayseri'de FETÖ üyesi yakalandı

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Kayseri'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'de kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyesi şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarız İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda O.Y., Sarız ilçesine bağlı Çavdar Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan O.Y. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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