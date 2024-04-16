Konya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Konya merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - KONYA