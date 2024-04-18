Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giyen Ş.E, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.

Örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve kamudan KHK'yla ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Cezaevi Terör Hukuk Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title