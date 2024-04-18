Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi
Afyonkarahisar'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giyen Ş.E, yakalandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakaladı.
Örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve kamudan KHK'yla ihraç edildiği öğrenilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.