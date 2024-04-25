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Hatay'da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

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Hatay'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 10 tutuklama

HATAY - Hatay'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda yakalanan 10 şahıs, adli mercilerce tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda; 10 şahıs yakalanarak göz altına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Hatay Tutuklama Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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