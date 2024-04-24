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İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyal ve yasak yayınlar ele geçirildi.

İzmir'de DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü, İsth.Şb. Md.lüğü TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın ise adreslerde olmadığı tespit edildi. Çok sayıda dijital materyal ile 4 adet yasak yayına en konulan operasyonda firari 2 şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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