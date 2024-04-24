PKK/KCK'nın Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlularından Saim Çakmak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bölücü örgütün sözde Almanya yapılanmasındaki kilit isimlerinden Saim Çakmak'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden MİT unsurları, örgüt sorumlusunun İstanbul Beyoğlu'nda bir adreste olduğu bilgisine ulaştı. Yurtdışında Türkiye aleyhinde düzenlenen birçok eylem ve gösterilerde yer alan Çakmak'ın saklandığı yer, MİT tarafından İstanbul Emniyetine aktardı. İstihbarat servisinden bilgiler ışığında harekete geçen polis, hücre sorumlusunu 7 Nisan'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan PKK/KCK'lı Saim Çakmak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 9 Nisan'da sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL