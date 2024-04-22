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Ankara'da FETÖ/PDY Operasyonu: 16 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY finans yapılanması soruşturması kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi sonucunda, 16 şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi. Bu doğrultuda, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan 16 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Ankara Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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