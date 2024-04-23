Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ Operasyonu: 15 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı olmak üzere 11'i serbest bırakıldı. 2 şüpheli ilgili birime teslim edilirken, 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Şırnak Kck PKK Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title