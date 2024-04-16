Erzurum'da FETÖ üyesi yakalandı

Erzurum polisi FETÖ'den hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 04.04.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. B. (Öğretmen/Özel Sektör) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZURUM