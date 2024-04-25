MSB: "PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi kararını memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun 'terör örgütü'...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığını belirterek, bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini beklediklerini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile gazi Meclisin açılışının 104'üncü yıl dönümü kapsamında gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şehit ve gazilerin kıymetli çocukları ile "Vatan Marşı"nı seslendiren TRT Çocuk Korosu ile Bakanlıkta bir araya geldiğini, komuta kademesi ile birlikte Ankara Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katıldığını hatırlattı. Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirildiğini, Çanakkale'de SOLOTÜRK, Antalya'da Türk Yıldızları Akrobasi Timi gösterisinin yanı sıra Düzce'de üç uçak ile muharip uçak geçişi yapıldığını belirtti. Aktürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile gazi Meclisin açılışının 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha kutladı.

Tuğamiral Aktürk, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 109'uncu yıl dönümünde ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlar ile tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirterek, Çanakkale Kara Muharebeleri'nin yıl dönümü ve 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında 24-25 Nisan'da SOLOTÜRK tarafından Çanakkale'de gösteri uçuşları icra edildiğini ifade etti.

"1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünün altını çizen Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 54, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kararlı operasyonlarımız sonucu Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha 21 Nisan'da Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliği

Aktürk, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 284 şahsın yakalandığını, 2 bin 291 şahsın ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Aktürk, böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 2 bin 769'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 48 bin 596'ya yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Güler'in programı

Milli Savunma Bakanı Güler'in programına ilişkin de bilgi veren Aktürk, Bakan Güler'in 22 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretine refakat ettiğini hatırlatarak, 24 Nisan'da Vietnam Savunma Sanayi Başkanı'nı kabul ettiğini, aynı gün Avustralya Savunma Bakanı ile Gelibolu Çanakkale'de savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir görüşme yaptığını belirtti. Aktürk, Milli Savunma Bakanı Güler'in dün ve bugün de resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Romanya'da mevkidaşıyla ikili ve askeri ilişkiler başta olmak üzere NATO ve bölgesel güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 18-19 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek, savunma bakanı tarafından kabul edildiğini ve iki ülke ilişkileri ile silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğine sağladığı katkılardan dolayı Pakistan Cumhurbaşkanı tarafından kendisine "Pakistan İmtiyaz Nişanı" tevdi edildiğini belirtti.

"PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde birçok coğrafyada başarıyla görev yapmakta olduğunu, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılar sunduğunu ifade eden Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirilen Irak ziyaretinde 'Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası' ve 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' imzalanmıştır. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim iş birliği faaliyet alanlarının genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca ziyaret esnasında akdedilen 'Stratejik Çerçeve Hakkında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimizin kalıcı hale gelecek iş birliği vesilesiyle terörle mücadele konusunda daha sağlam zeminde ilerlemesini amaçlıyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor, bu yöndeki tasavvurun 'terör örgütü' ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Türkiye'de yapılacak

Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın 22 Nisan'da Atina'da gerçekleştirildiğini ifade eden Aktürk, "Olumlu bir havada geçen toplantıda 2024 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemler ile 2025 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır" dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar karşısında Türkiye'nin önceliğinin saldırıların durdurulması ve bölgesel barış adına kalıcı ateşkesin bir an önce tesis edilmesi olduğunu vurgulayan Aktürk, "Masum Filistinlilerin, özellikle çocukların öldürülmesinin ve yerlerinden edilmesinin hiçbir bahanesi olamaz. Hem bölge ülkeleri hem de uluslararası toplum yaşanan bu vahşet karşısında seslerini yükseltmeli, bu haksızlık ve hukuksuzluğun tüm dünyaya da yansıyabileceğini unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

Aktürk, sözde Ermeni soykırımı olarak çarpıtılan olaylarda Ermeniler tarafından katledilen savunmasız ve masum Türkleri bir kez daha rahmetle andıklarının altını çizdi.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri ve uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüğünü aktaran Aktürk, "Bu kapsamda Fransa'da mayın harekatına yönelik düzenlenen Olives Noires-2024 ile Romanya ev sahipliğinde Batı Karadeniz'de temel deniz harekatına yönelik icra edilen Sea Shield-2024 tatbikatlarına katılım sağlanmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Desert Flag-9/2024, Estonya'da Locked Shields (Kilitli Kalkan)-24, Cezayir'de Tehlike Altındaki Yolcu Gemisine Yardım-2024, Aksaz/Muğla'da Kurtaran-2024 tatbikatları ile Milli Anadolu Kartalı Eğitimi icra edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin planlı en büyük tatbikatlarından olan Efes-2024'ün bilgisayar destekli komuta yeri safhası bugün (25 Nisan) başlamış olup, 8 Mayıs'a kadar devam edecektir. Söz konusu tatbikatın fiili atışlı safhası ise 9-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Şu ana kadar 49 ülkeden bin 567 personelin katılacağı bildirilen tatbikat, son yılların en geniş katılımlı Efes tatbikatı olacaktır. 26 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında Arnavutluk'ta Neptune Strike 24.1 faaliyeti ile 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında ise mayın harekatına yönelik eğitimler kapsamında İspanya'da Spanish Minex-2024 tatbikatları icra edilecektir. Neptune Strike faaliyetinin 26-30 Nisan arasındaki bölümüne TCG Anadolu'nun liderliğinde Anadolu Görev Grubu ile ilk defa katılım sağlanacaktır. İspanya Deniz Kuvvetlerine ait Blas de Lezo gemisi İzmir'e, Juan Carlos gemisi İstanbul'a, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram gemisi Mersin'e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Gromitz gemisi de Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Kınalıada korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Maldivler'e doğru seyre başlayacak ve Japonya'ya intikaline devam edecektir"

Aktürk, Türkiye-Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü, Ertuğrul fırkateyninin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında 20 ülke ve 24 liman ziyareti gerçekleştirecek olan TCG Kınalıada korvetinin Cidde ve Cibuti'nin ardından 23 Nisan'da Mogadişu/Somali'ye ulaştığını belirtti. Somali'de liman ziyareti yapan TCG Kınalıada korvetinin Somali Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret edildiğini bildiren Aktürk, "Gemimizi bizzat ziyaret ederek onurlandıran Somali Cumhurbaşkanı, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığa vurgu yapmıştır. Bu vesileyle Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetlerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Kınalıada korvetimiz bugün bir sonraki liman olan Maldivler'e doğru seyre başlayacak ve Japonya'ya intikaline devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Aktürk, NATO Müşterek Hava ve Deniz Komutanlıkları iş birliği kapsamında Muharebe Görev Kuvveti tarafından 22 Nisan'da Doğu Akdeniz'de icra edilen hava savunma eğitimine 4 adet F-16 uçağı ile katılım sağlandığını dile getirdi. Aktürk, yarın Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde SOLOTÜRK pilotlarının, 27 Nisan'da ise Yeşilköy/İstanbul'da bulunan Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Türk Yıldızları'nın söyleşi ve imza etkinlikleri yapılacağını, söz konusu etkinliklere tüm halkın davetli olduğunu söyledi.

Savunma sanayii, envantere giren yeni silah sistemleri

Aktürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde geliştirilen yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığını daha da arttırdığını kaydetti. Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi'nin (MİLKAR) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını da açıkladı.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "3 Nisan'da başlayan '2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri' 10 Mayıs'a kadar, 24 Nisan'da başlayan '2024 yılı Milli Savunma Bakanlığına Açıktan İşçi Temini' başvuruları ise 29 Nisan'a kadar devam edecektir. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA