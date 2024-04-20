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Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle mücadelesi devam ediyor.

(ANKARA) Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı YPG PKK Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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