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FETÖ Kadın Yapılanmasından Aranan Şüpheli Yakalandı

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FETÖ'nün kadın yapılanmasından olduğu iddia edilen ve aranan Ş.E., jandarma tarafından yakalandı. Ş.E., 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranıyordu.

Fettullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasından yer aldığı iddia edilen ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan kadın jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ş.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takip sonrası Ş.E., Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Kamu görevlisiyken ihraç edilen Ş.E.'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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