Aydın'da silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Didim, Efeler, Germencik, İncirliova ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü TKP/ML, PKK/KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yapmak suçundan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN