Koçkar şehitleri dualarla anıldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahallesinde, 1990'lı yıllardan bugüne kadar bölücü terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden güvenlik korucuları ve sivil şehitler, düzenlenen törenle anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından anma töreni başladı. Törende bir konuşma yapan Kulp Kaymakamı

Burak Akeller, şehitleri unutmanın hem onlara hem de hatıralarına ihanet olacağını söyledi. Akeller, "Bugün Koçkar, Akçasır, Aygün ve daha birçok köyümüzü içine alan şehitlerimizi anma günündeyiz. Şehitler ölmez diye bir sloganımız var, şehitler unutulunca ölür, bunu her bulduğum fırsatta söylüyorum. Şehitleri unutmak hem onların aziz hatıralarına ihanet etmek olur, hem de yaşadıklarımızı unutarak geleceğimize yön vermemize engel olur. Bu vesileyle şehitlerimizi anıyoruz. Biraz önce gördük 5 yaşından tutun, yine 80 yaşına, 85 yaşına kadar vatandaşlarımızı katlettiler. O gün o zorlu günlerde devletinin yanında dimdik duran kahramanlarımızı unutmayacağız, şehitlerimizi de unutmayacağız, bu verdiğimiz bedelleri de unutmayacağız, unutmayarak geleceğimize yön vereceğiz. Onlar olmasaydı, bugün bu huzurlu ortamda ne bu programı yapabilecektik, ne huzurla evlerimizde oturabilecektik bu coğrafyada. Ben bütün şehit ailelerimize buradan tek tek saygılarımı, minnetlerimi sunuyorum. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, kahraman güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Törende konuşan şehit çocuğu Sait Yatçi ise vatan için gerektiğinde seve seve ölmeye hazır olduklarını söyledi. Yatçi, "Bizler tarihin en bereketli ve yeryüzünün en güzel topraklarında hüküm sürmekteyiz. Bu yüzden de tarihimiz boyunca dostlarımız eksik olmadığı gibi düşmanlarımız da hiçbir zaman eksik olmamıştır. Yüce milletimiz bu vatanı savunmayı ve bu vatan için can vermeyi her zaman ve her koşulda bizlere şeref saymıştır. Şüphesiz bu vatan için can verenler cennetin en güzel köşesinden Peygamberimiz efendimize komşu olma şerefine nail olmuşlardır. Bu şerefe nail olan bir şehidin oğlu olarak, bu onuru bana hayatım boyunca yeterdi. Bizler geçmişte olduğu gibi yarınlarda da bu vatan savunmasında her zaman ön safta olmaya, gerektiğinde vatan için can vermeye hazırız milyonlar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Huzurlarınızda şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnetle saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Tören, Kulp İlçe Müftüsü Hakan Çağıran'ın şehitler için okuduğu duaların ardından plaketlerin takdimi ile son buldu. Program sonrası düzenlenen yemekte Kulp Kaymakamı Burak Akeller ve diğer yetkililer, şehit aileleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. - DİYARBAKIR