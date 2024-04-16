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MSB: Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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