Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten bir şahıs yakalandı. Zanlının ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı belirlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca, Suriye'de PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutan olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şahsın yasadışı yollardan ülkeye gelerek önce İstanbul'a sonrasında ise Tekirdağ'a gelerek bir fabrikada işe girdiği tespit edildi. Ekiplerce zanlı günlerce titiz bir şekilde takibe alındı.

Ekiplerce yapılan takipler sonucu Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey komutanı olarak faaliyet yürüten Leyd kod adlı M.E.H. isimli örgüt mensubu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütü mensubunun ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı öğrenildi.

Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Tekirdağ Jandarma Suriye YPG Kck PKK Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnci Taneleri 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Aldatmak 67. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Kül Masalı 10. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 25 Nisan Kül Masalı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Survivor kim kazandı? 25 Nisan Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor CANLI izle! 24 Nisan Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 25 Nisan Euro kaç lira? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! 24 Nisan İnci Taneleri 12. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak canlı izle! 25 Nisan ATV Aldatmak 66. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! GÜNCEL DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (25 Nisan) Dolar ne kadar oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25-26 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 9. Bölüm TRT 1 CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title