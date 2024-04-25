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Hatay'da DEAŞ Operasyonunda Yakalanan 10 Şahıs Tutuklandı

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 şahıs yakalandı ve adli mercilerce tutuklandı.

Hatay'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonunda yakalanan 10 şahıs adli mercilerce tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü terör örgütlerine yönelik çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 22 Nisan tarihinde İskenderun ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda 10 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Hatay Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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