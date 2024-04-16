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Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan teröristler yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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