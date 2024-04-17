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Isparta'da FETÖ/PDY üyesi ihraç Astsubay yakalandı

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Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, adli makamlarca "6 yıl 3 ay" hapis cezası ile aranan ihraç Astsubay E.G Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalandı.

Gözaltına alınan E.G Isparta Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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