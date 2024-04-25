DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Gözaltına Alındı
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mesut Tekik, ifadeye çağrıldıktan sonra gözaltına alındı.
AHMET ÜN
(BATMAN)- Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir terör soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mesut Tekik, gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün DEM Parti Batman İl Başkanlığı'nda 4 saat süren arama yapıldı. Polis ekipleri, parti binasındaki çeşitli materyallere el koyarken; DEM Parti İl Eş Başkanı Mesut Tekik, bugün ifade vermesi için İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.
Tekik'in ifade vermek için gittiği Batman Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındığı bildirilirken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.