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İstanbul ve Mardin'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Mardin YPG Kck PKK Güvenlik Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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