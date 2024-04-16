İstanbul ve Mardin'de PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 zanlı gözaltına alındı
İstanbul merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg'ye yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK-PYD/ Ypg üyesi olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.
Emniyet güçlerinin 1 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.