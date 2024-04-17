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İstanbul'da DEAŞ Bağlantılı 10 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Suriye Haseke ile Daşişa'da bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen ve örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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