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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine askeri okullara giriş sınavlarında öncelik sağlandığı tespit edildi. 15 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü askeri yapılanmasına yönelik askeri okullara giriş sınavlarında örgüt üyelerine öncelik sağlanmasına yönelik 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine askeri okullara giriş sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak, öncelik sağlandığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalarda 15 eski öğrenciye yönelik başta İstanbul olmak üzere 15 ilde gece 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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