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Kırklareli'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan terörist yakalandı

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Kırklareli'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan hakkında aranma kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Kırklareli'de Bulgaristan'a geçmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütüne üye olma suçundan hakkında aranma kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kofçaz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen koordineli faaliyetlerde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan hakkında aranma kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Kırklareli YPG Kck PKK Güvenlik Yakalama Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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