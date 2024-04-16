Avustralya'da kiliseye yapılan bıçaklı saldırı terör eylemi olarak açıklandı

Avustralya'nın Sydney kentindeki bir kiliseye ayin sırasında gerçekleştirilen ve 4 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının "terör eylemi" olduğu açıklandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Wakeley bölgesinde yer alan Christ The Good Shepherd Kilisesi'ne dün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Yeni Güney Galler Başkomiseri Karen Webb yaptığı açıklamada, Piskopos Mar Mari Emmanuel dahil 4 kişinin yaralandığı saldırının "terör eylemi" olduğunu ifade etti. Webb, "Yapılan değerlendirmeden sonra saldırının terör eylemi olduğu kesin" diye konuştu. Webb ayrıca, saldırganın tek başına hareket ettiğini aktardı.

Olayın NSW polisi, Avustralya Federal Polisi, Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı ve NSW Suç Komisyonu üyelerinden oluşan NSW Ortak Terörle Mücadele Ekibi (JCTT) tarafından soruşturulacağı belirtildi.

Saldırgan 16 yaşında

Christ The Good Shepherd Kilisesi'ne dün akşam saatlerinde gelen saldırgan, elindeki bıçağı defalarca piskoposa saplamıştı. Kilisedekilerin müdahalesiyle saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken, piskopos ve 3 kişi yaralanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Kilisenin önü karıştı

Saldırının ardından kilisenin dışında toplanan kalabalık grup, polisten saldırganın dışarı çıkartılarak kendilerine verilmesini istedi. Tansiyon giderek yükselirken, çıkan olaylarda polisler dahil çok sayıda kişi yaralandı, 20 polis aracında ise hasar meydana geldi.

Üç gün içinde 2. bıçaklı saldırı

Öte yandan Avustralya'nın Sydney kentinde 13 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti. Kilise saldırısı, ülkede 3 gün içinde gerçekleştirilen 2. bıçaklı saldırı olarak kayıtlara geçti. - SİDNEY