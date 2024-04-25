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Eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in davası devam ediyor

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Ankara'da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan eski HDP Milletvekili Semra Güzel'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Semra Güzel, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkereye bu aşamada cevap gelmediğini bildirdi. Söz alan Cumhuriyet Savcısı sanığın sahte kimlikle yakalanmış olması nedeniyle kaçma şüphesi bulunduğundan dolayı tutukluluk halinin devam etmesini mahkeme heyetinden talep etti.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan Sanık Güzel, "Ben hastane randevuma denk gelse dahi iptal edip duruşmaya katılıyorum. Ancak gizli tanığı bir türlü göremedik, dinleyemedik. Soyut ifadeleri olan dinlenmesi gereksiz bir tanık" ifadelerini kullandı.

Güzel'in avukatıysa savcının mütalaasına katılmazken, müvekkilinin beraatini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme Güzel'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Temmuz'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında 'yakalama kararı' çıkarılmış, Güzel 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı ise 23 Aralık 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güzel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milletvekili Semra Güzel Ankara Mahkeme Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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