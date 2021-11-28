Son dakika haberleri: Komandolar, teröristlerin kullandığı mağarayı imha etti

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütünün sözde bölge sorumluları tarafından kullanıldığı belirlenen mağara, komandolar tarafından imha edildi. Operasyonda, çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları sürüyor. Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor. Komandolar, son olarak 'Pençe-Yıldırım' bölgesi Bisur mevkisinde bölgeden kaçan teröristlerin kullandığı mağarayı tespit etti. Terör örgütünün sözde bölge sorumlularının kaldığı belirlenen mağarada; aralarında M-16 piyade tüfeklerinin de bulunduğu silahlar ve mühimmat ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Odalara ayrılan mağara, komandolar tarafından kullanılamaz hale getirildi.