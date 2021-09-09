Son dakika haberi: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 322 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,05, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,80 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 100 milyon 267 bin 925'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 685 bin 318 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Kırklareli olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var"

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranının yüzde 82, ikinci doz aşıyı olma oranının yüzde 63,8 olduğunu belirtti. Koca, 6 milyon 32 bin kişinin ise tam doz aşısını yaptırmadığını bildirdi.

100 milyon doz aşının tamamlandığı bugün yerli aşı TURKOVAC'a ilişkin müjde veren Bakan Koca, "Yerli aşımız TURKOVAC, acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. Yani toplum ağırlıklı Delta varyantı taşıyor. mu varyantı için ise 2 vaka olduğunu söylemiştim. Bu 2 vaka da İstanbul'da, iki vaka da ayaktan takip edilen, ciddi sorunu olmayan, yakından takip ettiğimiz vaka. mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz ama bizim iki vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil. Bu vakalar aşılı değiller."

Aşısını olan 36 milyonun ağırlıklı yaş ortalamasının daha yüksek ve ek hastalığının daha fazla olduğunu söyleyen Koca, bunların toplam içindeki payının yüzde 10, yaş ortalamasının da 46 olduğu bilgisini verdi.

"Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları, aşılarını yaptırarak, Kovid-19'la mücadeleye güç katmaya davet etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün hamdolsun 100 milyon doz aşı sayısına ulaştık. Yerli aşımız TURKOVAC'ın da yaygın kullanımıyla inşallah bu musibeti bir an evvel ülkemizin başından defedeceğiz. Tüm vatandaşlarımı aşılarını yaptırarak Kovid-19'la mücadelemize güç katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İllerde yaşananlar

Adıyaman'da kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu farklı mahallelerdeki 94 evin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyünün tüm mahalle, kışla ve yaylası ile Eskikale köyüne bağlı Küçük Çukur Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedildi.

Siirt'te Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenör ve sporcuları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske ve kolonya dağıttı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde mobil aşı ekipleri mevsimlik tarım işçilerine aşı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak