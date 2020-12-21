Sokakta ses bombası patladı
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Sokakta ses bombası patladı

21.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:51

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

Sokakta ses bombası patladı
Sokakta ses bombası patladı
Sokakta ses bombası patladı
Sokakta ses bombası patladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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