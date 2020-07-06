Şile'de 4 gündür sular akmayınca vatandaş isyan etti
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Şile'de 4 gündür sular akmayınca vatandaş isyan etti

ŞİLE'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.

Şile'de 4 gündür sular akmayınca vatandaş isyan etti
06.07.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:34
ŞİLE'de bazı mahalle ve köylerde 4 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. 30 yıldır Şile Alacalı köyünde yaşayan Ayhan Avcı, "Özellikle pandemi döneminde suyumuzun akmaması ciddi anlamda bir sıkıntı. Sadece biz değil, hayvanlarımız ve bahçelerimiz de susuz kaldı" dedi. Şile İlçesi'nde mahallelerde, köylerde farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelere 60 saate yakındır su verilmiyor. Köylüler ise duruma isyan etti. Suyun neden kesildiğini öğrenemediklerini söyleyen köy halkı, mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.

"ÇEŞMEDEN EL ARABASIYLA SU GETİRDİM"

Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, "Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Belimde fıtık var çok zorlandım. 2 sefer yıkıyorum temiz olsun diye. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" dedi.

"4 GÜNDÜR SULARIMIZ AKMIYOR"

Burak Gencer ise "4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz. Hayvansever olarak onlar için de su taşımaya çalışıyorum ama bu kadar hayvana tek başıma yetemem ifadelerini kullandı" diye konuştu.

"HAYVANLAR MAĞDUR OLDU DERELERDEN ÇAMURLU SUYU İÇİRDİK"Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Yabancı ailesi de duruma isyan etti. Özcan Yabancı, "Valla insan hayvan perişan olduk. Derelerden çamurlu suları getirdik hayvanlara içirmek için. Evde aynı şekilde bulaşıklar kaldı. Hiçbir şey yapamadık. İSKİ su getirmiş tankerle. Ona da rastlayamadık. Dereden çamurlu su içirdik hayvanlara. Mecbur kaldık. İnsan da hayvan da susuz kalamaz. O yüzden bir şeyler yapmak zorundaydık. Başka çaremiz de yoktu. Yan tarafta getirdiğimiz suların kalanı da var yani. Şu an hala su yok. Hayvanlar mağdur oldu derelerden çamurlu suyu içirdik" ifadelerini kullandı. Daha önce bu kadar uzun süreli su kesintisi yaşamadıklarını söyleyen Özcan Yabancı, "Valla ne kadar sürecek böyle bilmiyoruz. Büyükşehirde büyük sıkıntı var yani. Bu seneye kadar böyle su kesintisi yaşamadık. Ama 4 gündür sıkıntı. Hala daha ne zamana kadar sürer bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"4 GÜNDÜR PERİŞAN HALDEYİZ"Özcan Yabancı'nın eşi Ayten Yabancı da su kesintisinin ailesini maddi manevi etkilediğini dile getirdi. Yabancı, "4 gündür sularımız yok. Çok mağduriyet yaşıyoruz. Perişan bir haldeyiz. Hayvanlarımız hep susuz kaldı. Bahçelerimiz öyle, çiçeklerimiz öyle, insanlarımız öyle. Dün misafirlerimiz vardı. Hiçbir yerde su bulamadık. Bütün çeşmeleri gezdik. Hep derelerden çamurlu suları arabalarla getirdiler. Arabamız da yoktu. İstanbul'dan araba geldi. Kardeşim bir tanker getirdi. 3 gündür uykusuz ayakta. Çamurlu suyu hayvanlara içirdik. İçtiler hayvanlar. Ben hayret ettim. Su bildiğiniz kahverengiydi. İçilecek halde değildi dere suyu. Ama hayvanlar nasıl susuz kaldıysa o suyu bile içtiler hayret ettim. Cuma sabahı kesildi sular. Bizim burası yüksek olduğu için su çıkmıyor buraya. Gelmiyor yani gece de gelmiyor. 4 gündür susuzuz çok perişan haldeyiz" ifadelerini kullandı.

VARANK'TAN SU TANKERLİ GÖNDERMEVatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'i etiketleyen Bakan Varank "İyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şile'nin nüfusu ise sadece son 13 yılda yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıktı. Bir turizm bölgesi olan ilçede hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşıyor. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de Pazar günleri Şile İlçesi'nin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, bu soruna acil bir çözüm bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su basıncı sorunu en kısa sürede çözüme kavuşturulacak" denildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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