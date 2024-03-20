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Vatandaş haklı olarak isyanda! Site yöneticileri oturdukları yerden 200 bin TL maaş alıyor

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Özellikle İstanbul'da fahiş aidatlara isyan eden site sakinleri bir yandan da site yöneticilerinin 200 bin TL'yi bulan astronomik maaşlarından bıktı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, devletin duruma el atarak denetimlerini sıklaştırması gerektiğini savunuyor.

İstanbul'daki fahiş site aidatları uzun zamandır kamuoyunun gündemini meşgul ederken bir yandan da gözler site yöneticilerinin aldıkları maaşlara çevrildi. Site sakinlerinin şikayetleri her geçen gün artarken, İstanbul'daki ortalama bir site yöneticisinin aldığı maaş ise ayrı bir tartışma yarattı.

"ÇAKARLI ARAÇLARLA SİTEYE GİRİYORLAR"

Show Haber'e konuşan uzman isim "İstanbul'da bazı site yönetcileri hatta site müdürleri dahi 150 - 200 bin TL'ye kadar maaş alabiliyor. Bu da kat maliklerimizin cebinden çıkıyor. Mafyatik grupların eline geçmiş vaziyette site yönetimleri. Çakarlı araçlarla siteye girenler bile var" dedi.

200 DAİRELİK SİTEDE 150 BİN TL MAAŞ

Hem site aidatının belirlenmesinde hem de site yöneticisinin maaşını belirlemede genel kurulun kararının esas olduğunu belirten uzman isim, "200 dairelik bir sitede 150 bin TL kendine maaş yazdırdığıyla ilgili bireysel yöneticinin talebi olmuş ve genel kuruldan geçmiş" ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞ DURUMA TEPKİLİ

Vatandaşlar ise yaşanan bu duruma tepkili... Yapılmayan işlerden bile ücret talep edildiğini belirten vatandaşlar, devletin duruma el atarak denetimlerini sıklaştırması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

İstanbul Emlak Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

sade vatandaş:

ben de pisikolojik bir bozukluk oluştu hiç değeri olmamasına rağmen 25 kuruş vermemek için cebimde bir kaç poşetle dolaşıyorum aslında bu bizi sömürenlere inek gibi sağan sağmak isteyenlere karşı pasif bir tepki ..buradan örnekle eğer siz hakkınızı aramazsanız bu laçkalaşmış düzendeki yaşayacağınız mağduriyetlerden şikayet etmeye hakkınız yoktur sizi soymak için kapınıza dayananlara karşı kesinlikle hoşgörülü olmayın gereken en şiddetli tepkiyi göstererek kendinizi bu soygunculara karşı savunun

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Murat Kılıç:

Yorum budur işte Tebrik ederim.

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İbrahim Coşkun:

Süper yorum dile getirdin içimizdekileri

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İbrahim Coşkun:

Evet sitelere devler el atması lazım çok para yiyorlar

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Erkan Can :

önce devletteki liyakatsizliğe bozuk ekonomiye dünya mafya liderlerinin ülkemizde cirit atmasına milyonlarca arabın kontrolsüzce aramızda yasamasına fln bir el atarsa devlet.. ülkede nereden tutsan elinde kalıyor hamdolsun

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