Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti

Artan enflasyonla birlikte hayat pahalılığından en çok etkilenen kesimlerin başında emekliler geliyor. Malatya'da tabanı delik ayakkabısını gösteren bir vatandaşın isyanı ise olan biteni özetler nitelikte...

"İŞTE EMEKLİNİN HALİ"

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba'ya tabanı delik ayakkabısını göstererek dert yanan emekli vatandaş, "Emeklinin hali... İntibak Yasası ne oldu? Sadaka gibi bin lira ikramiye verdiler. İkramiyeyi de Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. İşte emeklinin hali" ifadelerini kullandı.

"EMEKTEN FAZLA BAHSETMEDİN"

Açıklamasının devamında Ağbaba'ya sitem eden vatandaş, "Emekten fazla bahsetmedin. Kırk seneden fazladır muhalefete, size oy veriyorum. Ağır sanayide çalıştım. Asgari ücretin üç katı aylık alıyordum. Emekli aylığım, asgari ücrete düştü" şeklinde konuştu.