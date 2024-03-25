Süper Kupa'nın ertelenmemesine isyan etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımın gündemine dair Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na değerlendirmelerde bulundu.

"SÜPER KUPA NEDEN ERTELENMİYOR?"

"Lige devam etme kararı alınırsa özellikle Nisan ayında 3 kupada 7 kritik maça çıkacaksınız. Fikstürü nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Kartal, "3 günde bir maç oynayacağız. Süper Kupa'yla ilgili bugüne kadar birçok sefer maçın ileri bir tarihe kaydırılması için, her takım da Avrupa'da yer almasından dolayı müracaatlarımız olmuştu. Şu anda Türkiye'yi tek temsil eden Fenerbahçe olarak bu maçın neden Avrupa maçı öncesinde oynatılması ısrar ediliyor, anlamış değilim." dedi.

"ÜLKE PUANI ÖNEMSİZ Mİ?"

Avrupa'da oynadıklarını ve ülke puanının önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "Sonuç olarak ülke puanı, milli maç gibidir. Türkiye Ligi'nin ikincisi olarak biz Konferans Ligi'ne 3 ön eleme oynayarak katıldık. İkinci takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekirken, biz bu durumu yaşadık. Şu anda bizim maçların milli maçlardan farkı yok. 4 günde bize iki tane şiddeti yüksek maç oyna diyorlar. Ülke puanı önemsiz mi? Galatasaray'la oynadıktan sonra Yunanistan'a Olympiakos maçına gideceğiz" dedi.

"TFF'NİN TUTUMUNU ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Konuyla ilgili TFF'ye eleştirilerde bulunan başarılı antrenör, "Galatasaray maçları yüksek stres altında oynanan maçlardır. Bunu oynayıp Avrupa maçına çıkmak ne kadar doğru olur? Biz bu maça daha çok dinlenip çıksak ülkemiz adına iyi olmaz mı? Bizim mücadelemiz bu. Biz bunu defalarca söylememize rağmen hem karşı takımın hem de TFF'nin bu tutumunu anlamış değilim. Daha önce Galatasaray'ın da Avrupa kupalarında mücadele ettiği zaman birçok kez maçlarının ertelendiğini biliyoruz. Neden bu tarihte oynatmaya çalışıyorlar, anlamış değilim" ifadelerini kullandı.