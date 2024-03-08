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Özel okulda 6 bin 500 TL maaş teklif edilen öğretmen isyan etti

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Bir anaokulu öğretmeni, özel okulda kendisine teklif edilen maaşı sosyal medya üzerinden çektiği videoyla açıkladı. Öğretmen, haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL teklifle karşılaştığını, 3 aylık deneme sürecinin sonunda kabul edilmesi halinde asgari ücretin geçerli olacağını söyledi. Duruma tepki gösteren öğretmen, mesleğin değersizleştirildiği ve asgari ücretle çalışmaya mecbur bırakıldıkları için kırgın ve öfkeli olduğunu belirtti.

Özel okullarda öğretmenlere sunulan düşük maaşlar bir öğretmenin anlatımıyla bir kez daha ortaya çıktı. İş görüşmesi sırasında kendisine her gün çalışma karşılığında 6 bin 500 TL teklif edildiğini anlatan öğretmen duruma "Çok kırgınım, üzgünüm ve öfkeliyim." ifadeleriyle tepki gösterdi.

3 AY DENEME SÜRESİ SONUNDA ASGARİ ÜCRET

Gittiği iş görüşmesiyle ilgili ayrıntıları video paylaşımıyla anlatan öğretmen kendisine 3 ay deneme süreci içinde haftanın 7 günü çalışma şartıyla 6 bin 500 TL maaş teklif edildiğini ve kabul edildiği takdirde de asgari ücretle devam edeceğini söyledi. Öğretmen, durumu şu ifadelerle paylaştı:

"Eskişehir'de özel bir anaokuluyla görüşmeye gittim. İlk 3 ay deneme süresi, saat 12 ve 16 saatleri arası hafta sonu dahil çalışma. Hafta sonu 4 farklı atölye planlamam isteniyor. Bunun karşılığında aylık 6 bin 500 TL."

"ÇOK KIRGIN VE ÖFKELİYİM"

Öğretmen, itirazı sonrası deneme süresinin 1 aya düşürüldüğünü belirterek haftanın 7 günü sürecek çalışma sonunda kabul edildiğinde ise maaşının asgari ücret düzeyinde olacağını söyledi.

Okul müdürünün, okul sitesinde velilere göstermek için sertifika almayı zorunlu tuttuğunu belirten Gazi Üniversitesi mezunu öğretmen, öğretmenlerin maruz kaldığı durum nedeniyle çok kırgın, üzgün ve öfkeli olduğunu söyledi. Mesleğin değersizleştirilmesine ve asgari ücretle çalışmak zorunda bırakılmalarına tepki gösteren öğretmen, binlerce meslektaşının yaşadığı sıkıntılara tercüman oldu.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Eğitim

Asgari Ücret Eğitim İş Dünyası Ekonomi Haberler

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Yorumlar (11)

haksız mıyım:

e hala devlet memuru maaşını beğenmiyor. devlette ek dersle birlikte bir öğretmen 50 binden aşağı almıyor, bazı okul idarecileri 60 bin alıyor. ALLAH, razı olsun iktidardan.

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Metehan Eryilmaz:

İktidar sayesinde artık üniversite mezunları da asgari ücrete mahkum oldu. Okumanın bir anlamı kalmadı. Okuldaki hizmetli öğretmenden yüksek alıyor şu an.

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Mert D:

Hala da beğenmezler sorsan. Olan gariban emekli ve asgari ücretle çalışanlara oluyor

yanıt4
yanıt3
haksız mıyım:

bu kadar kolay yalan söyleyebilen insanlarsınız siz. yazıklar olsun. hangi hizmetli öğretmenden yüksek maaş alıyor insan utanır bunu söylerken. ama bulmuşsunuz yalanı satın alacak cahilleri siz de sallıyorsunuz bol keseden

yanıt6
yanıt6
Metin Öge:

O parayı teklif eden insan müsveddesine öyle bir ceza yazılmalıki 7 sülalesi ödeyemezsin. Kapıya kilidi vurup hadi bakalım git o paraya sen çalış emek hırsızı demek lazım

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0
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erzurumlu:

En ucuz özel okul olmuş 200 bin lira insanları yarı paraya çalıştırıp yemek veriyoruz diyip hergün makarna yediren kalemi defteri kitabı okul kıyafetlerine kendi kafalarına göre fiyat belirtip insanları sömüren bu düzene artık birileri dur demeli...

31
0
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ceyhan çelenli :

En vasıfsız kişilere teklif edilebilecek ASGARİ ücreti üniversite mezunlarına teklif ettirmeyecek bir yasa çıkması lazım. Bunu milletin insiyatifine bırakırsan böyle sonuçları olur. Devletin bir an önce asgari sigortayı ve maaşı mezuniyete göre yapması gereken bir çalışma yapması lazım. Kamu da neyse de özel için bu şart. Kamuda da emekliliği gelmiş kişi ile yeni başlayanlar arasında da maaş farkı çok az. tecrübeye değer veren bir çalışma da kamu için şart. Yoksa kamuda bi proje veya ekstra zor

21
0
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ayh:

Özel okul öğrenci kayıtları 200.000 den başlıyor ama öğretmenin aldığı maaş asgari ücret. Yazıklar olsun. Öğretmen bunlar ÖĞRETMEN. Neredeyse hepinizin mevki, makam, koltuk, para sahibi olmanızın mimarları. Yazık gerçekten yazık. Öğretmene bunu reva görenlere de YAZIKLAR OLSUN!

12
0
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csd zbn:

herkes öğretmen düşük puanlarla kafası çalışan akılı öğretmenler boş kalmıyor devlete yerleşiyor kpss puanı yüksek olanlar bunlar zaten vasıfsız yapçak birşey yok gidin konfoksiyonda çalışın herkes 2 yıllık 4 yıllık puan bile istenmeyen okularda okuyor ondan sonra iş yok zaten kapesite yok tornacıya

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muhammet demirkapı:

Okulun özeli mi olur? Yarı özel yarı devlet olabilir ama tamamen özel OLAMAZ. Eğitim hakkı özel olursa eğitim olmaz ticarethane olur.

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