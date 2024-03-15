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Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

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Sık sık hayat pahalılığından isyan eden Armağan Çağlayan, 5 litre zeytinyağ fiyatının 2 bin 500 TL olmasına tepki gösterdi.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ve bu süreçte gösterilerine devam eden Armağan Çağlayan, zeytinyağı fiyatına gelen zamma sitem etti.

Sosyal medya hesabından sık sık gündeme dair yorumlarda bulunan Armağan Çağlayan son olarak yağ fiyatlarına sessiz kalamayarak "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Barbaros Şansal ise Çağlayan'ın paylaşımına "Kıbrıs kuzeyinde soğuk sıkım 5 litre pet şişede 750" yorumunu yaptı.

Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

BALIK FİYATINA DA İSYAN ETMİŞTİ

Armağan Çağlayan geçtiğimiz haftalarda da balık fiyatlarına veryansın ederek "1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı '500 TL' deyince, Bırak dalga geçmeyi dedim... Ama dalga geçmiyormuş" demişti.

Ünlü isim aynı zaman okul çantasına, dönere ve jelibon fiyatına tepki göstermişti.

Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki

Ecem Altan
Ecem Altan
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