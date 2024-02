Akaryakıt Zamları Sürücüleri İsyan Ettirdi! "Zamları Takip Edemez Olduk Arabayı Satmayı Bile Düşünüyorum" "Kontağı Çevirdiğim An 2-3 Lira Yakıyor"

HABER: HAKAN KAYA

KAMERA: SADIK KARAKULOĞLU

Zam yağmuru durmak bilmiyor. Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Akaryakıt fiyatına gelen zamlar vatandaşları isyan ettirdi. İstanbul'da mikrofon uzattığımız sürücülerden emekli Hüseyin Kaplan, "Zamları takip edemez olduk. Devamlı zam geliyor. Arabayı satmayı bile düşünüyorum ne yapacağım diye. Bıktırdı bizi." derken, Emre Demirsoy isimli başka bir sürücü ise, "Kontağı çevirmeye korkuyorum. Kontağı çevirdiğimde 2-3 lira o an yakıyor." Sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Motorin fiyatlarına dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam geldi. Yapılan büyük zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,29 TL'ye yükseldi, benzin fiyatında ise değişim olmadı. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterirken, son zamla birilikte yılbaşından bu yana motorine yüzde 19 zam gelmiş oldu.

Akaryakıta yapılan zamlar sürücüleri de bezdirdi. Akaryakıt istasyonuna gelen vatandaşlar zamlı fiyatlara isyan etti. İstanbul'da mikrofon uzattığımız vatandaşlar tepkilerini şöyle dile getirdi:

"ZAMLAR BELİMİZİ BÜKMEYE BAŞLADI"

Emre Demirsoy:

"Artık bu zamlar belimizi bükmeye başladı. Her gün 2,5 lira 1,5 lira derken 45 liraya dayandı. Yılsonu hedefi 50 liraydı ama şimdi onu da geçecek gibi duruyor. İş yapamıyoruz. Bin liralık yakıt aldık, artık iş yapamaz duruma geldik. Fiyatlarımız çok yükseldi. İşlerimiz azaldı. Bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir yılda akaryakıt iki kat arttı. Dünyada eşi benzeri yok. Geçen sene başı 21 liraydı, şu an 45 lira. İki katını geçti. Umarım düzelir, biz de daha kolay işlerimizi hallederiz diye düşünüyorum. Daha önce fullüyordum depoyu şimdi en fazla bin lira 500 lira şeklinde alabiliyoruz. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Kontağı çevirdiğimde 2-3 lira o an yakıyor. Bunun deposu 55 litre bunu fullesem cebimde hiç para kalmayacak. Kredi kartlarına yükleniyoruz."

"ZAMLARI TAKİP EDEMEZ OLDUK"

Hüseyin Kaplan:

"Zamları takip edemez olduk. Devamlı zam geliyor. Arabayı satmayı bile düşünüyorum ne yapacağım diye. Bıktırdı bizi. Ben emekliyim. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Acil bir iş olmayınca çıkmıyorum. Geçenlerde fişleri toplamıştım. Fişlerime baktım, sanki kısa sürede değil de yıllar öncesinin fişleriymiş gibi acayip farklar var."

"BAZI YERLERDE GAZLAR, BAZI YERLERDE PETROLLER ÇIKIYOR İNDİRİM BEKLERKEN BİZLERE HEP ZAMLAR GELİYOR"

Erdoğan Haşaş:

Akaryakıt zamları bu ekonomik koşullarda hem firmaları hem de şoförlerin belini büküyor. Biz artık bu kadar zammın olmasını istemiyoruz. Ülkemizde bazı yerlerde gazlar, bazı yerlerde petroller çıkıyor. İndirim beklerken bizlere hep zamlar geliyor. Biz de bunlardan şikayetçiyiz. Akaryakıt zamlarında biraz indirim istiyoruz. Daha önce hemen hemen bin lira, bin 500 lira alıyordum şu an artık bazen arabayı kullanmak dahi istemiyorum. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Her kontağı çevirmemizde sadece yakıtla bitmiyor. Bunun şarj dinomosu var, lastikleri var, yıpranması var. Onlar da artı bir maliyet. Masraflar yükseldi. Gerçekten akaryakıt zamları, taksiciler olsun, otobüsçüler, minibüsçüler, özel şirketler, şahıslar için aşırı şekilde yük oluyor. Ekonomi hep akaryakıta zam yapmakla da düzelmez. Akaryakıta zam geldi mi zaten bütün ürünlere zam geliyor, o da bizi zora sokuyor."

"AKARYAKIT ÇIKARIYORUZ, DOĞALGAZ ÇIKARIYORUZ AMA HALA ZAM GELİYOR"

Özcan Yağcı:

"Allah daha çok versin diyorum ben. Biz her şeyi hak ediyoruz. O yüzden ben zam gelmesine üzülmüyorum, aksine seviniyorum. 70 lira olsun, 80 lira olsun, 90 lira olsun. Akaryakıt çıkarıyoruz, doğalgaz çıkarıyoruz ama hala zam geliyor."

"BEN HEP 200 LİRALIK ALIYORUM, TEMEL FIKRASI GİBİ"

Ayla Rona:

"Zam yapılıyor da benim için fark etmiyor. Ben hep 200 liralık alıyorum. Temel fıkrası gibi. Gerçekten bu zamlar çok üzücü. Yaşanılacak gibi değil. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sırf motorin değil ki her şeye zam geliyor. Kontağı çevirirken korkmuyorum. Aracımı çok fazla kullanmıyorum. Emekliyim ben. Bir arkadaşa giderken, bir şey olurken kullanıyorum. Her şey pahalandı. Çocukların yardımıyla geçiniyoruz. İki tane çocuğum var, onlar olmasa ben huzurevindeyim. Daha önce 50 liralık akaryakıt alıyordum, sonra 100 lira alıyordum, sonra 200, şimdi 400 liralık aldım."

"MİLLET KAN AĞLIYOR"

Turgut Sarıkaya:

"Valla iyi olmadı. Çünkü millet kan ağlıyor. Ben bile gezemiyorum arabamla. Hani bunu yapıyorsun her şeye zam geliyor. Kontağı çevirmeye korkuyorum. Şuraya gidip geleceksin dünya kadar mazot yakıyor. Çalışanlar için, işe gidenler için zor yani."

"DURUM KÖTÜ"

Recep Kul:

"Ülke şartları belli. Vatandaş geçinemiyor. Bir depo bin 500 liraya anca doluyor. Durum kötü. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Her gün arabanla dışarı çıkamıyorsun. Haftada bir gün anca çıkıyoruz. Önceden her gün alışverişe çıktığım zaman arabayı kullanırdım, şimdi hafta sonları bir gün çıkabiliyorum. Zorunlu olmadıkça çıkmamaya gayret ediyoruz. Daha önceleri haftada bir depo kullanırken ayda iki depo anca kullanıyorum. Yarı yarıya kıstık."

"DAHA ÖNCE 300 TL'YE DEPOYU DOLDURUYORDUM ŞİMDİ 2 BİN TL'YE DOLUYOR"

Başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Akaryakıta yapılan zam her şeye yüzde 20 zam olarak yansır. Özellikle üretici için, sanayici için bir problem. Bu ülkede üreten zaten en alt kademe şu anda. Bir tarafın yandaşıysan rahat yaşıyorsun ama değilsen, üreticiysen, çalışansan, emekçiysen zaten bu zamlara alıştık biz. Şu an 500 TL'lik akaryakıt aldım, daha önce geliyorduk, 'depoyu doldur' diyorduk, 300 liraya depo doluyordu. Bu kastettiğim olay 2 yıl olmadı. Daha önce 300 TL'ye doluyordu, şu an 2 bin TL'ye doluyor. Her petrol bulduk dediklerinde yüzde 100'lük bir zammı bir kenara yazıyoruz. Bulduk diyorlarsa bir şey vardır."