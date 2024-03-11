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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe-Pendikspor maçı sonrası TFF'ye yalvardı: Ne olur bu kuralı getirin

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Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, karşılaşmada oyunun oldukça fazla durmasına isyan etti. Bununla ilgili TFF'ye bir öneride bulunan Ilıcalı, "Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı" dedi.

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından Beyaz Futbol programına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Türk futbolunda oyunun durmaması ve hakemlerin konuşulmaması için öneri sundu.

"10 YAŞIMDAN BERİ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Son dönemlerde şahit olduğu şeyler karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade eden Ilıcalı, "Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?" ifadelerine yer verdi.

"FEDERASYONA YALVARIYORUM"

Oyunun durmaması için TFF'ye öneride bulunan Ilıcalı, "Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe Futbol Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (7)

mustafa özkan:

bi futbol zevkimiz vardı onuda çaldılar,ne olursunuz artık şu federasyon başkanlığına siyasetçi iş adamı getirmesinler.ama gs lı ama bjk lı ama fb li futbolun içinden gelenler yönetsin futbolu.

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Köksal Çelik:

Hakemi tehdit eden mert hakan konusunda ceza yaptırımı için yalvarsaymış keşke daha adil olurmuş

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Bükücü:

Acun haklı, bu ne böyle sürekli sürekli faul veriliyor. Sondasında oyuncuların da ligin de kalitesi düşüyor.

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murat taşkan :

Acun beyin kanalında Galatasarayın avrupa maçlarında yayın donma durumlarını ne yapacaz ,paramızla rezil olduk

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Verdik y gorduk etkiyi:

Kesinlikle katiliyorum

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Carsambali:

Sen kendi takiminla ilgilensene Acun,sana ne fenerden..Ingiltere de takimin var,git bu kurali onlara soyleyip yalvarsana...Orada da bircok macta oyun cok duruyor..

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ben senol:

Bahis Baronlari ile uefa ele gecirildi, dunyanin en buyuk akari olan silah,ilac,gida, bahisdir... Kurallari kontrol edin butun kurallar futbolcu sagligi adi altinda oyunun sogumasi icin duzenlenmistir. Var sistemi bahis baronu otokontrol sistemidir. Mesela KANİT YAZAYİM SİZE; topun tamaminin cizgiyi gecmesi gerekiyor demi !! Neden ofsaytta pozsyonundaki Oyuncu GOL atinca Ayni hizada eli kolu bacagi azcik ilerde goruldugunde hemen OFSAYT veriliyor, Golde kale Cizginin Tamami gecilmesi isteniyor?

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