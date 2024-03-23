İstanbul Bağcılar'da Çocuk İstismarı Skandalı: DP'den Açıklama

İstanbul Bağcılar'da 60 yaşındaki sucu Metin Şenay'ın dükkanında ses yalıtımlı bir odada çok sayıda çocuğa 10 yılı aşkın süredir cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkmasına tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin bir açıklama da Demokrat Parti'den geldi. Yaşananlardan iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutan DP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, çocuk istismarına göz yumulmasına isyan ederek, "Yerel seçimlere sayılı günler kala herkesin gündemi bu ama bir yanda da ülkenin gerçekleri, yakıcı sorunları var. Bunların başında da çocuklarımız, çocuklarımızın güvenliği geliyor"dedi.

Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, İstanbul Bağcılar'da yaşananlardan iktidarı ve yetkilileri sorumlu tuttu, çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. "Yerel seçimlere sayılı günler kala herkesin gündemi bu ama bir yanda da ülkenin gerçekleri, yakıcı sorunları var. Bunların başında da çocuklarımız, çocuklarımızın güvenliği geliyor" diyen İrem Taşpınar, "Çocuklarımız güvende değiller, okullarda, sokaklarda; bizim güle oynaya çocukluğumuzu geçirdiğimiz mekanlarda, onlar bugün güvende değiller" ifadelerini kullandı.

"SAPIK PARA CEZASIYLA YIRTARSA…"

Sucu Metin Şenay hakkında 2009 yılında çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl hapis cezası verildiğini ama Yargıtay'ın çocuğun beyanını soyut bulup, verilen hapis cezasını bozduğunu hatırlatan Taşpınar, "Bu karar bozulmasaydı bugün belki bu dehşet yaşanmayacaktı. Çünkü Metin Şenay isimli sapık, para cezasıyla yırtıp, aynı suçu işlemeye kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

"YETKİLİLER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

15 yıl önceki istismar olayını haberleştiren gazeteci Derya Evren'e ve bugün yaşanan istismar olayını ortaya çıkaran gazeteci Seyhan Avşar'a teşekkür eden DP Genel Başkan Yardımcısı, "Halk şikayet ediyor, onurlu gazeteciler haber yapıyorlar, herkes yaşananları duyurmak için çaba harcıyor, ihbar ediyor ama asıl müdahale etmesi gereken yetkililer üç maymunu oynuyor. Bunun kabul edilir hiç bir yanı yok, çocuklarımız istismar edildikten sonra müdahale etmenizin de hiçbir anlamı yok…" diye konuştu.

"İKTİDARI, ANA MUHALEFETİ SÜMEN ALTI PEŞİNDE!"

Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, "İktidarı, ana muhalefeti seçimi bir bitirelim, sonrasına sonra bakarız diyor resmen. Hayır! Çocuklarımızın güvenliği, huzuru, sağlığı sizin hesaplarınızdan önemlidir, geçiştiremezsiniz, sümen altı edemezsiniz. Çocuk istismarı suçtur, aklayamazsınız" ifadelerini kullandı.