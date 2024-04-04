Adana'da Seçimi Kazanan Muhtarın Mazbatası İkinci Sıradaki Adaya Verildi

Adana'da seçimi kazanan muhtar mahallede oturmadığı gerekçesiyle mazbatası ikinci olan adaya verildi. Seçimi kazanan muhtar isyan ederek, "35 yıldır Yeşilbağlar Mahallesindeyiz, adaylığımı açıkladığımdan beri adresim üç dört defa silindi" dedi.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde 35 yıldır ikamet eden İsa Karagöz, 13 ay önce muhtarlık adaylığını açıkladı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarında Karagöz, bin 300 oy alarak birinci olurken Ahmet Kırtay 700 oy ile ikinci oldu. Ancak Kırtay, Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığını öne sürerek ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu. İtiraz üzerine yapılan incelemede Karagöz'ün adresinin mahallede olmadığı belirlenerek, mazbata seçimi ikinci sırada tamamlayan Kırtay'a verildi.

"35 yıldır Yeşilbağlar'da oturuyorum"

Seçimi kazandığı halde muhtar olamayan İsa Karagöz, "35 yıldan beri Yeşilbağlar Mahallesinde oturuyorum. Yani doğma büyüme Yeşilbağlar'dayız. Ben bundan yaklaşık 13 ay önce muhtarlık adaylığımı açıkladım. Adaylığımı açıkladığımdan beri benim adresim üç dört defa silindi. E-Devlet'ten bakıyorum, E-devletimde adresin gözükmüyor. Kaymakamlığa gidiyorum ne oldu diye soruyorum. Cevap alamıyorum. Kim silmiş diyorum, polisler gelip buraya bakmışlar kimse yokmuş diye silinmiş cevabını alıyorum. Bende bakıyorum tamam burada madem ikamet etmiyorum, adresi tekrardan alıyorum. Tekrardan benim adresim siliniyor" dedi.

"Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı onadı"

İsa Karagöz," Seçime bir ay kala il seçim kurulana gittim. Kimliği verdim, dedim ki kimliğime bakabilir misiniz? Ben burada aday olabilir miyim? Yada yarın bir gün muhtarlığı kazandığımda adresimde oynamadı oldu sıkıntı çıkar mı dedim. Cevap olarak hiçbir sıkıntı olmaz, muhtar olabilirsin hiçbir sıkıntı engel yok dendi" sözlerine yer verdi.

"Rakibim kayıtlarımı sildiriyordu"

Yeşilbağlar Mahallesi'nde seçimi kazandığını vurgulayan muhtar adayı Karagöz, "Seçimi kazandıktan sonra bayağı bir farkla aldım. Kazandıktan sonra bir baktım kaydımı silen rakibim Ahmet Kırtay, ben bunun bilincindeydim. Kendisi uğraşıyordu benimle. Öğrendi benim kazanacağımı, bütün kayıtlarımı hep kendi sildiriyordu" dedi.

"Mazbatasını almaya gidince acı gerçekle karşılaştı"

Karagöz, "Mazbatamı almaya gittiğimde bir baktım, itiraz var dediler. Kim itiraz etmiş? Ahmet Kırtay, neye itiraz etmiş? Sen burada oturmuyormuşsun. Ben burada ne demek oturmuyorum? Benim adres kayıtlarımın hepsi burada, doğma büyüme Yeşilbağlar gözüküyor. Farklı bir mahalle gözüküyor mu diye sorduğumda gözükmediğini söylüyorlar. O zaman benim adresim nerede? Ben oyumu da burada kullandım. Cumhurbaşkanlığı oyunu da burada kullandım. Tüm oylarımı burada kullandım hiçbir sıkıntı yok. Mazbatamı almaya gittiğimde size vermiyoruz dendi. Haksız görülmüşüm, burada oturulmadığım gerekçesiyle. Oturmadığıma daire bir belge var mı? Kanıt var mı? Yok. Bir baktım direkt rakibim olan mevcut muhtara mazbatayı teslim ettiler" şeklinde konuştu. - ADANA