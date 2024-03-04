Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçiler 3 aydır maaş alamıyor

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Mersin'in Gülnar ilçesindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki bir taşeron firmanın çalışanları, 3 aydır maaş alamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu NGS inşaat sahası dışındaki konteynır kampta zorunlu izin yaptırılan işçiler, çalıştıkları taşeron firmanın 3 aydır maaş ödemediğini ileri sürerek, zor durumda olduklarını söylediler. Yaklaşık 100 civarında işçinin maaş alamadığını, kredi kartları ve borçlarını ödeyemediğini dile getiren işçiler, evlerine ekmek alacak paralarının dahi olmadığını ifade ettiler. İlgili mercilere de konuyla ilgili şikayette bulunduklarını aktaran işçiler, "Biz işçiyiz, emekçiyiz, köle değiliz burada. Dayanacak gücümüz kalmadı" dediler. İşçiler, ilgili kurumlardan sorunlarının çözümü için destek beklediklerini sözlerine eklediler. - MERSİN