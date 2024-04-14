THY'nin lastiği patlayan uçağı havalanmadı, yolcular isyan etti
THY'nin lastiği patlayan uçağı havalanmadı, yolcular isyan etti
VAN - Van'da THY'nin lastiği patlayan uçağı saatlerdir havalanmayınca yolcular duruma tepki gösterdi.
THY'nin bugün saat 18.10'da yapılması planlanan Van- İstanbul seferi, uçağın tekerleğinin patladığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Saat 23.00'a kadar bekleyen yolcular, duruma tepki gösterdi.
Havalimanında alkış tutup tepki gösteren yolcular, bekleyişlerini sürdürüyor.